Студенты БВШН завершили практику в компаниях Petkim и Star Refinery (ФОТО)

2017-11-10 11:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Двадцать студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик», завершили производственную практику, которую они в течение двух месяцев проходили в компаниях SOCAR Turkey в Стамбуле и на предприятиях компаний Petkim Petrokimya Holding A.S. и Star Refinery в Измире.

По окончании практики и возвращении студентов с ними встретился ректор БВШН Эльмар Гасымов. На встрече студенты поделились впечатлениями о стажировке, рассказали об ее итогах, приобретенных практических навыках и профессиональном опыте. Участницы программы стажировки Саида Алескерова и Ляман Садыглы выступили с презентациями и представили подробную информацию о прохождении практики. Они отметили, что в программе также принимали участие студенты ряда турецких технических вузов и университетов. В течение первых двух недель они были слушателями тренингов по технике безопасности и охране труда в компаниях Petkim Petrokimya и Star, а затем приняли участие в учебных курсах, в том числе по таким темам, как «Семь отличительных черт харизматичного лидера», «Управление проектами» и «Организация рабочего времени». Во второй части студенты, разделенные на группы по специальностям, проходили производственную практику на десяти заводах и в трех лабораториях компаний.

Как рассказали студенты, во время стажировки в Турции они работали над техническими проектами и инженерными задачами. В то же время они смогли увидеть различия между студентами разных вузов и убедиться, что студенты Высшей школы имеют целый ряд преимуществ. В частности, они более конкурентоспособны, легче адаптируются в новых и даже экстремальных условиях, активнее воспринимают инновационные идеи и более успешно решают проблемы, которые перед ними ставят. В связи с этим студенты выразили благодарность руководству вуза за обучение и подготовку.

Ректор Эльмар Гасымов поздравил студентов по случаю успешного завершения производственной практики и поблагодарил их за активное участие в программе стажировки и проявленные навыки и знания, а также за слова признательности в адрес руководства БВШН и компаний SOCAR, Petkim и Star.