Главы МИД КР и РК признали необходимость скорейшего решения торгово-экономических вопросов

2017-11-10 11:30 | www.trend.az | 4

В узбекском городе Самарканде 9 ноября состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на сайт МИД РК.

Министры подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних кыргызско-казахстанских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов.

Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, Абдылдаев и Абдрахманов прибыли в Самарканд для участия в международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и очередном диалоге «ЦА – Европейский Союз».