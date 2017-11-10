Кто станет новым ведущим "Пятого элемента"? (ВИДЕО)

2017-11-10 11:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С сегодняшнего дня в эфире телеканала ATV стартует третий сезон популярной передачи "Пятый элемент", сообщает Trend Life.

Первый выпуск третьего сезона будет показан в 23:00 10 ноября.

Гостья передачи - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде.

Отметим, что в прошлом сезоне ведущими программы были Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и Фариз Ильясов. Однако из видеоанонса нового выпуска видно, что вместо Фариза Ильясова кресло ведущего занимает певец, один из солистов некогда популярной группы "Dəyirman" ABD Малик (Калантарли).

Почему программу покинул Фариз Ильясов и станет ли ABD Малик постоянным ведущим "Пятого элемента" зрители узнают сегодня.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)