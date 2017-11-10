Власти Японии примут меры против сайтов для самоубийц после массового убийства

2017-11-10 11:34 | www.trend.az | 4

Правительство Японии распорядилось принять специальные меры в отношении сайтов, тематика которых связана с суицидом, после массового убийства в городе Дзама в соседней с Токио префектуре Канагава. Этому вопросу было посвящено прошедшее в пятницу специальное заседание японского правительства, передает ТАСС.

"Необходимо предпринять все необходимые меры для того, чтобы такое больше не повторилось", - приводит телеканал NHK слова генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги. Суга напомнил, что, по данным следствия, обвиняемый в убийствах искал своих жертв в интернете, в том числе в Twitter.

В конце октября полиция обнаружила в квартире обвиняемого в городке Дзама части тел, принадлежащих девяти людям. Как выяснилось позднее, восемь из них - молодые девушки. Они хранились в многочисленных холодильных ящиках, находившихся в квартире.

Найти преступника полиции удалось неожиданно в ходе расследования дела о пропаже 23-летней девушки, ставшей одной из жертв маньяка. В своем Twitter она писала, что хочет покончить с собой и ищет партнера для совместного ухода из жизни. Как полагает полиция, преступник пользовался эмоциональной восприимчивостью и беззащитностью своих жертв.