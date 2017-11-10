Дипломат: «Находящиеся в приюте 20 азербайджанских детей в ближайшее время будут отправлены в Баку»

2017-11-10 12:07 | www.apa.az | 3

Об этом АПА заявил временно поверенный в делах Ирака в Азербайджане Рамиз Гафаров.

Р. Гафаров сказал, что в настоящий момент ведется работа над оформлением документов.

По его словам, информации о родственниках детей в Азербайджане пока нет: «Мы встретились с этими детьми. В ближайшее время мы отправим их в вашу страну».

Что же касается осужденных в Ираке за связи с ИГ 200 азербайджанских женщин, Р. Гафаров отметил, что представительство в Ираке ведет совместную работу с МИД и местными структурами Ирака по этому вопросу и делает все возможное для положительного решения этой проблемы.

Дипломат отметил, что для этих женщин будут наняты адвокаты: «Мы будем стараться, чтобы они были освобождены и отправлены в Азербайджан. Сейчас мы работаем над этим, ведется расследование. Естественно, каждый иностранный гражданин, нарушивший законы другой страны, должен быть наказан, однако так как задержанными являются женщины, мы стараемся оказать им помощь, работая с местными структурами Ирака».

Отметим, иракский депутат Виан Дахиль на своей странице в Twitter заявила о задержании военными 200 азербайджанок и 512 россиянок, подозреваемых в связях с террористической организацией ИГ. По словам депутата, задержанные женщины были отправлены в тюрьму. До какого времени они будут содержаться в тюрьме, В.Дахиль не сообщила.

МИД Азербайджана выразило отношение распространенному в зарубежных СМИ сообщению о задержании в Ираке азербайджанок. В пресс-службе МИД сообщили, что подобные сообщения появляются в прессе не впервые, факты расследуются. Азербайджанская стороны посредством нашего посольства в Ираке находится в постоянном контакте с соответствующими структурами этой страны.