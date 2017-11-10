The Daily: ФК «Карабах» светит, как маяк надежды для жителей Агдама

2017-11-10 11:50 | www.oxu.az | 4

Несмотря на то, что выход ФК «Карабах» в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА - само по себе событие впечатляющее, история пятикратных чемпионов Азербайджана еще глубже, чем их достижение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в студенческой газете The Daily Вашингтонского университета.

Автор Энди Ямасита рассказал в своей статье о печальной истории азербайджанского клуба, одного из немногих клубов-беженцев в мире, который не играл на своей родине - в Агдаме с июня 1993 года.

В статье говорится, что ФК «Карабах», или «скакуны», как их называют фанаты, был основан в 1951 году, а с 1992 года является регулярным участником азербайджанской Премьер-лиги. Клуб был сформирован в городе Агдам, расположенном на юго-западе Азербайджана.

Как пишет автор, после распада СССР и обретения Азербайджаном независимости армянское население Нагорного Карабаха начало агитировать за независимость от Азербайджана или объединение с Арменией. Таким образом, отмечается в статье, между поддерживаемыми Арменией сепаратистами и азербайджанцами вспыхнул конфликт, и напряженность в этом регионе все еще остается высокой.

Ямасита отмечает, что во время войны стадион агдамского клуба часто подвергался бомбардировкам.

Население Агдама было эвакуировано, а сам город был оккупирован сепаратистскими силами 23 июня 1993 года, за несколько дней до того, как «Карабах» выиграл свой первый чемпионат Азербайджана, говорится в статье.

Автор отмечает, что Агдам по сей день остается городом-призраком.

«После переезда в Баку клуб, спустя двадцать лет, превратился в лидера в своей лиге, выиграв последние четыре чемпионата. Но именно квалификация в групповой этап Лиги чемпионов позволила «скакунам» закрепить свое место в истории футбола», - говорится в статье.

Далее, рассказывая о групповом этапе Лиги чемпионов, автор отмечает, что, хотя у ФК «Карабах» мало шансов на выход из группы, клуб при этом показал, что способен играть с европейскими топ-клубами.

«Эта команда без домашнего стадиона светит, как маяк надежды для жителей Агдама, которые считают их последней памятью о своем любимом городе. Кроме того, визиты их команды в столицы Англии, Испании и Италии вызвали международную заинтересованность и понимание страданий, испытываемых теми, кто пострадал в результате войны», - пишет Ямасита.

Один из фанатов «скакунов» сказал по поводу этого знаменательного достижения для клуба и страны перед игрой против «Челси» так: «Даже если мы проиграем, мы уже выиграли».