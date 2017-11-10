Узбекистан выступил за создание нового формата сотрудничества глав государств Центральной Азии

2017-11-10 11:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил организовать ежегодные встречи глав государств стран Центральной Азии, сообщают Узбекские СМИ.

«Решение актуальных вопросов Центральной Азии возможно лишь посредством объединения усилий наших стран на основе принципа обшей ответственности», – сказал президент Узбекистана, выступая на открывшейся сегодня в Самарканде международной конференции.

По мнению Мирзияева, этому могла бы способствовать организация регулярных консультативных встреч глав государств региона.

«Мы исходим из понимания, что сегодня в регионе ощущается реальная потребность в совместном поиске путей решения общих региональных проблем», - отметил президент.

Президент Узбекистана подчеркнул, что речь не идет о создании новой международной организации или какой-то либо интеграционной структуры. Деятельность новой платформы будет «направлена исключительно на сверку часов по ключевым вопросам», подчеркнул глава государства.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на международной конференции в Самарканде, сообщил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал идею создания новой неформальной консультативной платформы глав Центральной Азии.

«Хотел бы сказать, что президент Нурсултан Назарбаев эту инициативу поддерживает, и он выразил намерение пригласить глав Центральной Азии, провести первую встречу в таком формате в будущем году во время празднования Навруза», – отметил глава МИД.

Сегодня в Самарканде открылась международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации - всего более 500 участников.

На форуме, который продлится два дня, будут обсуждены конкретные направления наращивания сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами.