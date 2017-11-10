В Дели незначительно снизился уровень загрязнения воздуха

2017-11-10 11:47 | www.trend.az | 3

Уровень загрязнения воздуха в индийском мегаполисе Дели в пятницу незначительно снизился, но по-прежнему остается экстремально высоким, многократно превышая нормы, свидетельствуют данные Комиссии по контролю за загрязнением окружающей среды, передает РИА Новости.

По данным комиссии по контролю за загрязнениями Дели, показатель PM10 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 10 микрометров) достиг максимального показателя на станции контроля у Колледжа Института промышленного обучения на северо-востоке города — 1449 микрограмм на кубический метр по состоянию на 11.30 при норме 100. Индекс PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц менее 2,5 мкм) достиг максимального уровня там же — 1178 микрограмм на кубический метр при норме 60. Центральное управление по контролю за загрязнением окружающей среды по-прежнему характеризуют ситуацию как "сильное загрязнение", что по используемой методологии является самым высоким уровнем загрязнения, который "оказывает негативное воздействие на здоровых людей и серьезно сказывается на больных".

Однако на остальных станциях наблюдения показатели содержания частиц PM10 и PM2,5, которые индийские экологи считают главными загрязняющими частицами в Дели, в пятницу оказались несколько ниже, чем в предыдущие три дня. С такой оценкой соглашается сотрудник Института тропической метеорологии при правительстве Индии Гурфан Беиг. "Похоже на то, что ситуация действительно лучше", — заявил он, но добавил, что полноценная оценка ситуации будет сделана метеорологами позже.

Накануне вечером Институт тропической метеорологии обнародовал очередной бюллетень относительно ситуации с загрязнением воздуха в Дели, в котором отметил, что благодаря снижению ветров в верхних слоях атмосферы приток пыли и вредных частиц из соседних штатов снизился, кроме того, метеорологи отмечают, что возможное повышение скорости ветра у поверхности, которая сейчас не превышает двух километров в час, поможет рассеять делийский смог. В результате, метеорологи прогнозируют "значительное улучшение с полудня субботы", хотя добавляют, что если ветер не усилится, то рассеивание смога займет большее время.