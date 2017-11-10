Эксперт: Интерес к биткоину в Азербайджане будет расти

2017-11-10 12:12 | www.oxu.az | 3

Курс биткоина, считающегося ведущей криптовалютой на глобальном рынке, перешагнул отметку в 7,8 тыс. долларов США.

Как передает Oxu.Az, экономист Вугар Байрамов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалюты. Эксперт заявил, что граждане держать сбережения в биткоинах и получать прибыль: «Недавно курс биткоина составлял 4 тыс. долларов. Сейчас он приближается к 8 тыс. долларов. Международный валютный фонд и другие структуры предупреждают об определенных рисках, так как биткоин является централизованной валютой. В настоящее время спрос на валюту высокий, что приводит к росту курса. Несмотря на это, ряд международных агентств утверждает, что после прохождения курсом биткоина отметки в 8 тыс. долларов уровень риска вырастет. Несмотря на это, цена биткоина растет. Общий объем транзакций с биткоинами превышает 200 миллионов долларов в день».

Эксперт заявил, что в Азербайджане нет никаких ограничений на использование криптовалюты: «Желающие приобрести эту валюту могут зайти на официальный сайт и создать виртуальный кошелек, с помощью которого можно заказать биткоины. Также после прохождения регистрации вы сможете увидеть, кто в вашем городе выставил биткоины на продажу. Биткоины можно использовать как кредитную карту для совершения виртуальных платежей, покупки билетов, заказов через интернет. На самом деле это самое простое платежное средство. Также у биткоина есть функция накопления. После роста цен можно обналичить накопленные средства по более высокой стоимости. Как видно, на первый взгляд биткоин выглядит привлекательно.

В Азербайджане нет никаких запретов на хранение средств в биткоинах. Эта криптовалюта является виртуальным денежным средством, поэтому регулировать ее неправильно. Если курс биткоина продолжит расти, то мы станем свидетелями роста интереса к нему в Азербайджане. Как правило, биткоин – это еще и способ накопления. Биткоин практически дает инвесторам возможность получения дохода. Но риск имеется всегда. Поэтому при принятии решений надо держать риски в голове».

Л.А.

