О реформах в сфере управления недвижимым имуществом в Азербайджане на сессии ООН в Женеве (ФОТО)

2017-11-10 11:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяются работы по упрощению процедуры регистрации имущества.

Согласно сообщению Государственного комитета по вопросам имущества Азербайджана, об этом сказал глава ведомства Керем Гасанов, выступая в Женеве на 78-ой сессии Комитета Европейской экономической комиссии ООН по жилищному хозяйству и недвижимости.

Керем Гасанов рассказал об успехах, достигнутых в стране за последние 20 лет в сфере управления недвижимым имуществом и реформах, проводимых руководством страны в этой сфере.

По словам Гасанова, в своей работе Госкомимущества уделяет особое внимание повышению эффективности и прозрачности в своей деятельности, оказанию услуг гражданам на высоком уровне, а также эффективному управлению государственным имуществом. Он добавил, что в своей работе ведомство активно использует передовой международный опыт и современные подходы.

Комитет, продолжил Гасанов, также ускорил процесс внедрения электронных услуг. На сегодня граждане уже могут воспользоваться почти 40 различными услугами в сфере недвижимости, что повышает комфорт и оперативность при регистрации имущества.

Все эти меры позволили Азербайджану повысить свои позиции в отчетах международных рейтинговых агентств. Так, в рейтинге Doing Business 2018 в сфере простоты регистрации имущества Азербайджан занял 21 место.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)