Азербайджанская СК ожидает роста сборов по добровольным видам страхования

2017-11-10 11:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания (СК) AtaInsurance ожидает роста сборов по добровольным видам страхования в 2018 году на 25-35 процентов, сказал в пятницу в интервью Trend заместитель председателя правления СК Гошгар Гасанов.

По его словам, для достижения данной цели компания в октябре подготовила и вывела на рынок три новых продукта, которые уже пользуются спросом, как в Баку, так и в регионах страны.

Кроме того, по словам Гасанова, компания намерена в определенной степени диверсифицировать свой страховой портфель, а также при необходимости расширить филиальную сеть.

Входящее в группу компаний AtaHolding ОАО AtaInsurance работает на рынке страхования с 2004 года. Компания, обладая активами почти в 35 миллионов манатов, предоставляет своим клиентам услуги по 28 видам страхования – 24 добровольным и четырем обязательным. AtaInsurance также имеет лицензию на осуществление перестрахования. Является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию. В целом в сеть обслуживания AtaInsurance входят более 90 филиалов, представительств и офисов.

Согласно информации на сайте компании, страховые сборы AtaInsurance за десять месяцев 2017 года составили 11,14 миллиона манатов, а выплаты - 3,69 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)