Скончался сатирик Михаил Задорнов

2017-11-10 12:01 | www.trend.az | 4

Известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Окончил рижскую среднюю школу. В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. В 1974 -1978 годах работал в том же институте на кафедре "Авиационно-космическая теплотехника“ инженером, затем ведущим инженером.

Начал публиковаться в 1974 году.

В 1970 -1980 годы Задорнов - художественный руководитель, режиссёр-постановщик и актёр студенческого агиттеатра МАИ "Россия". В 1984 -1985 годах - заведующий отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году. Настоящая популярность пришла в 1984 году, когда Задорнов прочитал свой рассказ "Девятый вагон".

Михаил Задорнов - автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы.