ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по этим сферам

2017-11-10 12:28 | www.oxu.az | 5

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае, если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1252)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для ИТ-оборудования «PaloAlto Networks PA-3020»

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае, если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1252)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае, если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи, 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета Э. Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб: 055 212-03-31