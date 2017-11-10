Нефтяная корзина ОПЕК 9 ноября подорожала

2017-11-10 12:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК девятого ноября составила 61,72 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть в пятницу дешевеет после роста днем ранее, который был обусловлен политическими событиями в Саудовской Аравии и сообщениями о возможном сокращении поставок нефти из этой страны.

По состоянию на 11:43 пятницы, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижаласьна 0,31 процента - до 63,73 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,24 процента — до 57,03 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)