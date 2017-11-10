Германии придется увеличить членские взносы в ЕС после Brexit- СМИ

2017-11-10 12:13 | www.trend.az | 4

Германию ожидает повышение членских взносов в бюджет Евросоюза после выхода Великобритании из блока, передает РИА Новости со ссылкой на газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно докладу Европарламента, вместе с Британией ЕС потеряет более 10 миллиардов евро из своего бюджета, и Германии придется покрыть почти четыре миллиарда. Это приравнивается к 16-процентному увеличению ежегодных взносов, которые делает Берлин.

Какова будет сумма дополнительных платежей — пока неясно. В настоящий момент ЕС изучает возможность урезать свой бюджет после Brexit или пополнить свои доходы с помощью налогов.

Накануне стартовал очередной, шестой по счету, раунд технических переговоров Великобритании и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Переговоры начались летом, уже прошли пять их раундов, однако сторонам — Великобритании и Евросоюзу — не удалось согласовать позиции, несмотря на то, что Лондон значительно смягчил позицию по Brexit и подготовил несколько инициатив по сохранению тесного сотрудничества с ЕС в будущем.