Дожди на территории Азербайджана прекратятся

2017-11-10 13:02 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11°, днем 14-17°, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабое колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим до 13 ноября на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Утром местами будет туман. Подует слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 14-19°, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.