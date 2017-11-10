AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Генпрокуратура: Эльдар Махмудов вновь вызван на допрос

2017-11-10 13:02 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, Эльдар Махмудов даст показания по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил АПА информацию о том, что Махмудов вновь будет давать показания в Следственном управлении.

Несколько дней назад следствие уже заслушивало показания Махмудова.

Отметим, некоторое время назад был арестован двоюродный брат Эльдара Махмудова Вюгар Махмудов, который ранее работал его помощником.


 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər