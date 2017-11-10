Генпрокуратура: Эльдар Махмудов вновь вызван на допрос

2017-11-10 13:02 | www.apa.az | 3
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, Эльдар Махмудов даст показания по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана.
Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил АПА информацию о том, что Махмудов вновь будет давать показания в Следственном управлении.
Несколько дней назад следствие уже заслушивало показания Махмудова.
Отметим, некоторое время назад был арестован двоюродный брат Эльдара Махмудова Вюгар Махмудов, который ранее работал его помощником.