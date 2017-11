Aktyor Con Hillerman vəfat etdi

“Qızıl qlobus” mükafatı laureatı, amerikalı aktyor Con Hillerman Hyustondakı evində 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Oxu.Az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, aktyor “Magnum, P.I.” serialından tamaşaçılara yaxşı tanışdır. O, “İkinci planda ən yaxşı aktyor” nominasiyası üzrə tək “Qızıl qlobus” deyil, həm də “Emmi” mükafatına layiq görülüb.

Karyerası boyunca “They Call Me Mister Tibbs!” (1970), “The Last Picture Show” (1971), “ What’s Up, Doc?” (1972), “High Plains Drifter and Paper Moon” (1973) və s. filmlərdə rol alıb.

A.S.