Госкомитет о преподавании религии в школах

2017-11-10 12:42 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане ислам в средних школах не может преподаваться. Только может преподаваться предмет, дающий связанные с религией знания, и в связи с этим есть предмет под названием «Познание мира».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов.

По его словам, тем, имеющихся в предмете «Познание мира», недостаточно:

«Мы считаем, что необходимо углубить темы, связанные с религией. Необходимо увеличить объем предоставляемых учащимся знаний по всем религиям, в частности, по исламу. Если мы не дадим эти знания школьникам, они обязательно получат их на стороне. И эти знания не будут соответствовать нашей религии, нашим интересам».

Г. Исмаилов отметил, что с этой точки зрения, во всем мире идет борьба с целью повлиять на молодежь:

«Для того, чтобы наша молодежь не примыкала к негативным сектам, очень важно преподавание в средних школах предмета, дающего знания, связанные с религией. Вне зависимости от названия предмета в средних школах необходимо увеличить объем предоставляемых учащимся знаний по всем религиям, в частности, по исламу.

Если кто-то думает, что в средних школах Азербайджана будет преподаваться ислам, то это невозможно. Ислам никогда не будут преподавать в средних школах. Потому что в Азербайджане религия отделена от государства, не может преподаваться религия. Но учебный предмет, содержащей в себе знания о религии, должен преподаваться и преподается».

Э.А.

