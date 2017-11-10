Три американца оказались богаче половины населения США

2017-11-10 12:48 | www.oxu.az | 4

Совокупное состояние трех богатейших американцев — основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффетта — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в исследовании американского Institute for Policy Studies.

Согласно рейтингу журнала Forbes, суммарный капитал упомянутых выше бизнесменов оценивается в 250 миллиардов долларов. В докладе отмечается, что состояние 25 богатейших миллиардеров США, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга и создателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, оценивается в один триллион долларов.

Все 25 бизнесменов из верхних строчек рейтинга Forbes — белые, указывается в материалах Institute for Policy Studies.

Состояние средней американской семьи, без учета стоимости автомобиля, оценивается в 80 тысяч долларов. Разрыв между богатейшими и беднейшими растет, констатируют эксперты. Они предлагают бороться с чрезмерной концентрацией капитала с помощью налогов.

Н.О.