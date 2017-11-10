15 ноября пройдет трансляция крупнейшей технологической конференции SAP Data Intelligence Forum

2017-11-10 12:25 | www.trend.az | 4
Работаете с большими данными? Тогда вы не можете это пропустить!
Data Intelligence Forum – крупнейшая технологическая конференция SAP, которая проходит 1, 8 и 15 ноября в формате интерактивной трансляции.
Тема третьего заключительного дня – «Визуализация данных и принятие решений».
Присоединяйтесь к содержательному и глубокому разговору представителей самых прогрессивных компаний и экспертов SAP об аналитических платформах, технологиях планирования и прогнозирования, а также о визуализации данных и принятии управленческих решений.
В студии:
Темы докладов:
Мероприятие пройдет в режиме интерактивной трансляции 15 ноября с 10:00 до 15:00 по МСК. Подключайтесь к мероприятию со своего компьютера из любой точки мира.
Программа и регистрация по ссылке: http://events.sap.com/ru-sapdataforum/ru/home