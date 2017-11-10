15 ноября пройдет трансляция крупнейшей технологической конференции SAP Data Intelligence Forum

2017-11-10 12:25 | www.trend.az | 4

Работаете с большими данными? Тогда вы не можете это пропустить!

Data Intelligence Forum – крупнейшая технологическая конференция SAP, которая проходит 1, 8 и 15 ноября в формате интерактивной трансляции.

Тема третьего заключительного дня – «Визуализация данных и принятие решений».

Присоединяйтесь к содержательному и глубокому разговору представителей самых прогрессивных компаний и экспертов SAP об аналитических платформах, технологиях планирования и прогнозирования, а также о визуализации данных и принятии управленческих решений.

В студии:

Светлана Бова, директор департамента аналитических систем Росбанка, банк №1 в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала.

Анна Бабкина, архитектор по аналитическим решениям ОМК, одного из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетики, транспорта и промышленности.

Юрий Бондарь, директор департамента аналитических решений SAP СНГ и другие эксперты SAP.

Темы докладов:

Визуализация данных для бизнес-пользователей.

Аналитика в режиме самообслуживания.

Работа с данными из разных источников с помощью облачных решений.

Прикладные сценарии использования проанализированных данных для принятия решений в реальном времени и многое другое.

Мероприятие пройдет в режиме интерактивной трансляции 15 ноября с 10:00 до 15:00 по МСК. Подключайтесь к мероприятию со своего компьютера из любой точки мира.

Программа и регистрация по ссылке: http://events.sap.com/ru-sapdataforum/ru/home