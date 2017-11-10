Президент принял участие в открытии нового здания Гянджинской Государственной филармонии

2017-11-10 13:07 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинской Государственной филармонии.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие, и ознакомился со зданием филармонии.

Президент был проинформирован о том, что в шестиэтажном здании созданы административные, репетиторские, гримерные, режиссерские комнаты, а также буфет. В то же время в филармонии имеется концертный зал на 1200 мест, зал заседаний на 300 мест, 10 лож и одна VIP-ложа.

Затем президент встретился с представителями общественности Гянджи.

Глава государства произнес на встрече речь.

В заключение было сделано фото на память.

В рамках визита в Гянджу президент Азербайджан Ильхам Алиев также ознакомился с ходом строительства отеля «Majestic Palace». Глава государства был проинформирован о ходе строительных работ. Было сообщено, что строительство 104-местного отеля началось в апреле 2015-го года. В настоящее время осуществляется последний этап строительства. В новом отеле рабочими местами будут обеспечены 50 человек.

Также президенту Ильхаму Алиеву рассказали о проектах работ по благоустройству и созиданию в городе.