Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика-актера – ОБНОВЛЕНО

2017-11-10 12:52 | www.oxu.az | 4

Чарли Шин прокомментировал обвинения в изнасиловании Кори Хэйма, с которым он работал над фильмом «Лукас» (Lucas) в 1986 году. Официальный комментарий актера опубликовало издание Hollywood Reporter, передает Oxu.Az.

Пресс-секретарь Шина заявил: "Чарли категорически отрицает все обвинения".

Доминик Браскиа в интервью National Enquirer рассказал, что Шин совратил Хэйма. На тот момент Кори было 13 лет, а Чарли — 19.

"Хэйм рассказывал мне, что у него был секс с Шином, когда они снимались в фильме «Лукас». Он утверждал, что они курили травку и занимались анальным сексом. Хэйм признался, что после полового акта Шин стал очень холодным и отверг его. Когда Кори хотел снова развлечься, Чарли уже это не интересовало".

Сам Кори не сможет подтвердить заявление Браскии, так как актер скончался в возрасте 38 лет 10 марта 2010 года от передозировки наркотиками.

Появились и новые подробности сексуальных домогательств Шина. Анонимный источник сообщил изданию Daily mail, что на съемках фильма "Лукас" Шин хотел принудить к связи 17-летнюю актрису.

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Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании актера Кори Хэйма, которому на тот момент было 13 лет. О преступлении порталу National Enquirer рассказал артист и бывший друг Хэйма Доминик Брашиа, передает Oxu.Az.

По словам собеседника издания, инцидент произошел во время съемок вышедшего в 1986 году фильма «Лукас», где играли Хэйм и Шин.

«Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином на съемках "Лукаса". Он сказал, что они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин отстранился от него», - поведал Брашиа. Артист подчеркнул, что впоследствии это произошло еще раз.

По информации издания, несколько десятков других источников, в том числе актер Кори Фельдман, подтвердили, что Хэйм рассказывал им эту историю. Помимо этого один из собеседников портала заявил, что Шин сам поведал ему о случившемся, подчеркнув, что все произошло по согласию сторон. Кори Хэйм скончался в 2010 году от пневмонии, ему было 38 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, Шин отрицает сексуальные контакты с Хэймом.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) снялся в таких лентах, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы», «Очень страшное кино» и «Мачете убивает».

В июне 2016-го Шин раскрыл обстоятельства своего заражения ВИЧ, признавшись, что это произошло из-за незащищенного секса:

«Однажды ночью я был слишком пьян или просто поленился, и вот вам, пожалуйста».

A.C.

