Скончался Джон Хиллерман

2017-11-10 12:54 | www.oxu.az | 4

Скончался лауреат премии «Золотой глобус», актер Джон Хиллерман.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Deadline.

Артист умер в возрасте 84 лет у себя дома в Хьюстоне.

Хиллерман известен в первую очередь по сериалу «Частный детектив Магнум». За роль второго плана он был удостоен не только «Золотого глобуса», но и «Эмми».

Кроме того, актер снимался в фильмах «Сверкающие седла» (1974), «Китайский квартал» (1974), «День Саранчи» (1975). Он работал с такими режиссерами, как Мэл Брукс и Роман Полански.

Его фильмография заканчивается лентой «Семейка Брэди 2» (1996).

A.C.

