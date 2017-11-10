Служба нацбезопасности Ирака изучает вопрос присутствия азербайджанских детей в районах, контролируемых ИГ

2017-11-10 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Служба национальной безопасности (СНБ) Ирака изучает вопрос присутствия азербайджанских детей в районах, контролируемых террористами группировки "Исламское государство" (ИГ), сказал в пятницу Trend временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадил Авад Аль Шувайли.

«Вопрос возвращения азербайджанских детей из районов, контролируемых террористами ИГ в Ираке, курируется Службой национальной безопасности Ирака», - сказал он.

Он отметил, что как только СНБ Ирака завершит изучение данного вопроса, дальнейшие процедуры по итогам этого будут координироваться с посольством Азербайджана в Багдаде и министерством иностранных дел Азербайджана.

«К сожалению, в настоящее время у меня нет информации о числе азербайджанских детей в Ираке», - добавил Шувайли.

Дипломат напомнил, что один из них [Абдулла] был ранее привезен на родину и передан местным властям в сотрудничестве с посольством Азербайджана в Багдаде.

«Скоординированные действия в этом направлении между властями двух стран продолжатся», - сказал он.

Двое азербайджанских детей - двухлетняя Хадиджа и четырехлетний Абдулла - были найдены на сирийских территориях, отвоеванных у "Исламского государства". Они были доставлены в Ирак силами безопасности после освобождения этих территорий.

Как сообщил ранее журналистам глава Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев, за последние пять лет около 900 азербайджанских граждан присоединилось к террористической организации "Исламское государство".

"85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в Пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, и большинство из них погибло в боях. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации", - сказал Гулиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)