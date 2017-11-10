Глава государства ознакомился с условиями в ТЦ «Gəncə Mall»

2017-11-10 13:18 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в ТЦ «Gəncə Mall».

Как сообщает АПА, главу государства проинформировали о созданных в торговом центре (ТЦ) условиях.

Было сообщено, что строительство «Gəncə Mall» было начато в августе 2014 года и завершилось в октябре 2017 года. Общая площадь этого ТЦ составляет 26 293 кв.м, торговая площадь – 11 тысяч кв.м.

Было отмечено, что здесь функционируют аптека, книжный магазин, различные рестораны и кинотеатр «Cinema Plus». В ТЦ планируется обеспечить новыми рабочими местами 800 человек.