Эльдар Махмудов сегодня вновь дал показания следствию - ОБНОВЛЕНО

2017-11-10 13:22 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, сегодня экс-министр дал показания в рамках уголовного дела, которое ведется Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры.

Допрос длился 3 часа.

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13:02

Эльдар Махмудов вновь вызван в Следственное управление для дачи показаний.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, Эльдар Махмудов даст показания по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил АПА информацию о том, что Махмудов вновь будет давать показания в Следственном управлении.

Несколько дней назад следствие уже заслушивало показания Махмудова.

Отметим, некоторое время назад был арестован двоюродный брат Эльдара Махмудова Вюгар Махмудов, который ранее работал его помощником.