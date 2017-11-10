Завтра будет туманно

2017-11-10 13:10 | www.oxu.az | 4

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 9-11°, днем 14-17°, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, днем в большинстве районов в основном без осадков. Утром местами туман, будет дуть слабый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11°, днем 14-19°, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.

Э.А.

