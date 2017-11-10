Эльдар Махмудов вновь вызван на допрос

2017-11-10 13:20 | www.oxu.az | 6

Эльдар Махмудов вновь вызван в Следственное управление для дачи показаний.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, Эльдар Махмудов даст показания по уголовному делу, расследованием которого занимается Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил АПА информацию о том, что Махмудов вновь будет давать показания в Следственном управлении.

Несколько дней назад следствие уже заслушивало показания Махмудова.

Отметим, некоторое время назад был арестован двоюродный брат Эльдара Махмудова Вюгар Махмудов, который ранее работал его помощником.