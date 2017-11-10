Кто и почему должен платить гонорары авторам?

2017-11-10 12:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В конце октября Агентство по авторским правам Азербайджана разместила на своем официальном сайте информацию о выплате гонорара владельцами публичных заведений за исполнение музыкальных и литературных произведений.

Данная информация вызвала большой интерес среди различных слоев населения страны. Но в то же время, информация стала поводом к ряду комментариев, которые ввели в заблуждение читателей.

В связи с этим, Агентство по авторским правам подготовило специально для Trend материал, который позволит читателям в полной мере ознакомиться со всеми аспектами данного вопроса.

Trend представляет читателям данный материал:

Информация, выставленная на сайте Агентства по авторским правам Азербайджана от 26 октября сего года относительно выплат гонорарной суммы за исполнение музыкальных и литературных произведений в публичных заведениях их владельцами, как и ожидалось, вызвала большой интерес среди творческих людей, бизнесменов, занятых в сфере организации свадебных торжеств, исполнителей и простых граждан страны. Не обошли вниманием эту информацию и представители отечественных СМИ, в обязанности которых и входит ее распространение. Однако, к сожалению, по этому поводу были опубликованы комментарии, которые, мягко говоря, в силу явной ангажированности, вводят в заблуждение своих, пусть даже малочисленных, но все же читателей, не искушенных в вопросах авторского права и их защиты.

Начнем с того, что юридический акт, подразумевающий выплаты за исполнение художественных произведений владельцами публичных заведений, был издан 20 лет тому назад (Постановление Кабинета министров под № 38 от 02 мая 1997 года). Информация же сайта Агентства по авторским правам Азербайджана отражает в себе изменения к некоторым приложениям Постановления 20 летней давности, согласно которым сумма выплат определяется исходя из минимальной заработной платы на данный период, как то: 25 манатов суточного гонорара для крупных городов и 20 манатов для остальных населенных пунктов. То есть, юридическое понимание подобных выплат не является каким-либо новшеством и тем более оно не является некой «страшилкой», как это пытаются преподнести некоторые СМИ. Мало того, и это вызывает особое сожаление, некоторые представители отечественной журналистики, которые сами, в той или иной степени являются людьми творческими, в своих комментариях подчистую пренебрегают существованием такого понятия, как интеллектуальная собственность, игнорируют авторские права тех, кто создавал национальную культуру и целиком встают на защиту владельцев домов торжеств и ресторанов. Я понимаю, что для некоторых людей люле-кебаб и сто грамм водки перевешивают все иные ценности, в том числе и духовные, тем не менее, мне думается, что следует оценивать творческие заслуги тех, благодаря которым на свадьбу приходят не только для того, чтобы потрясти телесами, напиться и набить желудок.

Почему, спрашивается, устроители свадеб и других торжеств, которые в порядке вещей платят за пищу физическую, не должны платить за пищу духовную? Как сказал философ, физическая пища не дает умереть, а духовная – позволяет жить.

В комментариях по поводу этой злополучной для некоторых рестораторов духовной пищи, выражается некая «озабоченность», мол, владельцы ресторанов и домов торжеств, дабы не платить (речь идет о 25 манатах!!!) гонорарную сумму, откажутся от авторских произведений в пользу народной музыки. Прекрасно! Это послужит популяризации национального музыкального наследия и начнет, наконец, вытеснять из нашей жизни китч. Уже хорошо! А вот, что касается второго варианта «выхода из сложившейся ситуации», придуманного журналистом для владельцев домов торжеств в целях экономии 25 манатов, который подразумевает звучание зарубежной музыки в лице Челентано и А. Пугачевой на время всей свадьбы, то это вовсе абсурд. Напомню, что на наших свадьбах есть церемонии, которые исполняются только под азербайджанскую музыку и не всегда народную. Но если хозяева свадьбы, дабы сэкономить 25 манатов, захотят, чтобы плов занесли под песню А. Челентано «Una festa sui prati», то это сугубо их дело. Однако, поскольку местная общественная организация по управлению имущественными правами авторов является членом CISAC (Международная конфедерация обществ авторов и композиторов), то выплатить гонорар придется в любом случае.

Везде, во всем цивилизованном мире, частью которого является и наша страна, существует мировая практика выплаты гонораров авторам, чьи произведения используются владельцами публичных заведений в коммерческих целях. В этом нет ничего нового и тем более страшного. Необходимо понять, что любое произведение является собственностью и наделено теми же правами, что и материальная, вне зависимости от форм владения, будь то частная или государственная, собственность. Но в отличие от материальной, собственность автора является интеллектуальной собственностью, которой очень часто пользуются владельцы материальной собственности публичного значения. Согласно всем национальным законодательствам, всей существующей мировой практике владельцы интеллектуальной собственности обладают исключительными правами на нее, включая право запрещать или разрешать использование своей собственности. В тех же случаях, когда авторское произведение уже обнародовано, озвучено, одним словом, доведено до публики, то автор оставляет за собой право на получение гонорара от ее использования.

Процедура выплат и сбора гонорара разработана годами и почти во всех европейских странах она идентична. Процедура эта не подразумевает присутствия какого-либо надзирателя на свадебных торжествах, который будет сидеть за свадебным столом и фиксировать авторские песни, исполненные на мероприятии. Те, кто выдвигает подобные версии и опасения примитивны в своих доводах. Существует оправданная в европейских странах схема расчетов. Владелец заведения (полномочный представитель, арендатор), заполняет соответствующий лист, включающий, в том числе и список авторов, чьи произведения были озвучены на мероприятии. Данный лист вместе с выплатой отсылается в общественную организацию, которая управляет имущественными правами авторов. Все очень просто. Юридическим лицам, которые управляют домами торжеств, следует всего лишь заполнить этот лист. Составляют ведь они меню, точно также должны научиться составлять репертуар того или иного торжества. Это называется репертуарной политикой публичного заведения. И поверьте, что составление репертуара пойдет на пользу некоторым владельцам домов торжеств, поскольку это занятие расширит кругозор их знаний до уровня, позволяющего осознать, что в покровительстве посредственных людей не было никакой нужды.

Предвкушая вопрос относительно того, кто же будет контролировать соответствие реального исполнения и списка, отвечу, что сама система расчетов исключает лукавства. Поскольку владелец ресторана в любом случае обязан выплатить гонорар, то ему не имеет смысла лукавить относительно имен авторов, включенных в репертуарный список. Более того, всем очевидно, что музыкальное оформление ресторанов и домов торжеств является неотъемлемой частью маркетинговой совокупности. Иными словами, качественная музыка, используемая в ресторанах, привлекает больше посетителей и, соответственно, повышает доходы владельцам публичных заведений. Следовательно, и по закону и чисто по человеческой справедливости необходимо делиться с теми, кто способствует повышению этих доходов.