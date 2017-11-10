Президент ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе №1 города Гянджа

2017-11-10 13:44 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта и работ по благоустройству в полной средней школе № 1 имени Исмета Гаибова в городе Гянджа.

Как сообщает АПА, главу государства проинформировали о проведенной в здании школы работе по капитальному ремонту и благоустройству. Работы по капитальному ремонту и благоустройству в школе начались в мае 2015 года и полностью завершились в ноябре 2017 года.

На территории была создана открытая спортивная площадка, во дворе школы были проведены работы по благоустройству и озеленению.