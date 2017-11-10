Президент принял участие в открытии нового здания Гянджинской Государственной филармонии

2017-11-10 13:40 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участи в открытии нового здания Гянджинской Государственной филармонии.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие, и ознакомился со зданием филармонии.



Президент был проинформирован о том, что в шестиэтажном здании созданы административные, репетиторские, гримерные комнаты, режиссерские комнаты, комнаты отдыха и буфет. В то же время зрителям предоставлены концертный зал на 1200 мест, зал заседаний на 300 мест, 10 ложей и одна VIP-ложа.



Затем президент встретился с представителями общественности Гянджи.



Глава государства произнес на встрече речь.



В заключение было сделано фото на память.