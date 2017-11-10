Объявлены первые победители лотереи “Сюрпризы Фестиваля”!

2017-11-10 13:50 | www.oxu.az | 5

Объявлены имена первых победителей лотереи, организованной Бакинским Шопинг Фестивалем (Baku Shopping Festival). Они стали обладателями ценных подарков, благодаря приобретению лотерейных билетов «Сюрпризы Фестиваля».

Первыми победителями оказались Пюнхан Мириев и Руслан Миралиев, которые выиграли телевизоры. Призы победителям выручил PR менеджер ТЦ «Metro Park» Анар Зейналов. Кроме этого Сеадет Агаева выиграла печь, которая была вручена ей представителем «Optimal Elektronics»а Зохрабом Гусейновым.

Ниже также представлен список победителей Бакинского Шопинг Фестиваля, выигравших ценные призы 9-го ноября—

Телевизоры от ТЦ “Metro Park” выиграли: Гусейнов Ульви, Алекперов Анар, Гусейнов Кянан, Нуриев Пюнхан, Мирзалиев Руслан.

Пылесосы от “Baku Elektronics” выиграли: Абдуллаев Рафаель, Алиев Тогрул, Ализаде Талех, Абдуллаев Рашад, Вюсаля Ильхам.

Печи от “Optimal Elektronics” выиграли: Ахмедова Рамиля, Садыхова Нурия.

Камеры от ТЦ “Park Bulvar” выиграли: Оруджева Мадина, Алиев Надир.

А Мамедли Дильбяр выиграла отдых на двоих в отеле, находящемся в рвйоне Исмайыллы от «Monolit Plaza».

Некоторые из призов уже вручены победителям.

Отметим, что с 1-ого по 25-ого ноября во время шопинга в магазинах-участниках фестиваля на сумму более 100 АЗН, вы становитесь участником моментальной лотереи «Сюрпризы Фестиваля». Для приобретения лотерейного билета предъявите сотруднику Информационного Деска Бакинского Шопинг Фестиваля налоговый счет-фактуру на приобретенный товар и не упустите свой шанс моментально выиграть ценные призы. На сумму покупок от 100 – до 500 АЗН вы получите 1 билет, а на сумму от 500 АЗН и более 2 билета. Сотрите соответствующую часть билета и получите шанс моментального выигрыша!

Выигрышными являются более 20 000 билетов лотереи. В лотерее могут участвовать как местные, так и иностранные граждане, совершившие шопинг в магазинах-участниках Бакинского Шопинг фестиваля на сумму более 100 АЗН.

Участники лотереи получат шанс выиграть 20 телевизоров от ТЦ «Metro Park», 20 камер от ТЦ «Park Bulvar», 20 мобильных телефонов от гипермаркета «Bravo», 20 пылесосов от «Baku Electronics», а также 20 печей от «Optimal Electronics».

Кроме этого вы можете стать обладателями бесчисленных призов, указанных по линку: http://bakushopfest.com/lotereya/lotereya-hediyyeleri/