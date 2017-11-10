Экс-министр упраздненного МНБ вновь вызван в Генпрокуратуру (версия 2)

2017-11-10 12:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Экс-министр национальной безопасности Эльдар Махмудов вновь вызван для дачи показаний в Генпрокуратуру.

Эльдар Махмудов вновь был вызван для допроса по уголовному делу, возбужденному в отношении группы сотрудников упраздненного министерства национальной безопасности.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил в пятницу данный факт Trend.

Султанов добавил, что экс-министр Эльдар Махмудов вновь был вызван в Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры для дачи показаний.

Напомним, что 20 октября 2015 года Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте высокопоставленных офицеров МНБ.

В информации говорилось, что по фактам злоупотребления отдельными должностными лицами МНБ должностными полномочиями и других допущенных нарушений закона в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР и создана оперативно-следственная группа.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в злоупотреблении группой сотрудников министерства служебными полномочиями при исполнении служебных обязанностей, нарушении требований закона об оперативно-розыскной деятельности, их незаконном вмешательстве в деятельность субъектов предпринимательства, нарушении прав и охраняемых законом интересов отдельных лиц.

По уголовному делу семь должностных лиц министерства были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 308.2, 309.1 и 302.2 УК АР, им предъявлено обвинение, предусмотренное в данных статьях, и соответствующими решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время следственно-оперативные меры продолжаются.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 17 октября 2015 года Эльдар Махмудов был освобожден от должности министра национальной безопасности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)