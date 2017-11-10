Грузия останется с миссией НАТО в Афганистане

2017-11-10 13:07 | www.trend.az | 4

Грузия продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в прежнем составе – 870 военных, заявил министр обороны Грузии Леван Изория в Брюсселе, передает Sputnik Грузия.

В грузинских СМИ периодически поднимается вопрос сокращения грузинского миротворческого контингента в Афганистане, что категорически опровергается министерством обороны страны.

По его словам, вклад грузинских военнослужащих был отмечен на встрече в Брюсселе министров обороны стран, участвующих в миссии.

"На сегодняшнем министериале была выражена особая благодарность грузинским офицерам, солдатам и грузинскому народу за ту большую контрибуцию, которую вкладывает наша страна в дело обеспечения безопасности в мире", — сказал Изория.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года по двухстороннему соглашению между НАТО и Афганистаном. На сегодняшний день в миссии участвуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.