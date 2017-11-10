Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинской госфилармонии

2017-11-10 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии нового здания Гянджинской государственной филармонии.

Фундамент здания был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2012 году. Строительные работы здесь были завершены в ноябре 2017 года.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия филармонии и ознакомился со зданием.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в шестиэтажном здании созданы административные помещения, гримерные, помещения для репетиций, режиссерская комната и комната для отдыха, буфет.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Гянджи.

Глава государства выступил на встрече с речью.

В заключение было сделано фото на память.

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