Глава государства принял участие в открытии нового комплекса общежития Гянджинского государственного аграрного университета

2017-11-10 14:07 | www.apa.az | 3

Глава государства принял участие в открытии нового комплекса общежития Гянджинского государственного аграрного университета

10 ноября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса общежития на 514 человек, построенного для студентов Гянджинского государственного аграрного университета.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

С целью обеспечения общежития водой, электричеством, отоплением и связью, построены новая котельная, бассейн, насосная и трансформаторная подстанция.

Вокруг комплекса осуществляются работы по благоустройству и созиданию, созданы условия для эффективного проведения досуга студентов.