2017-11-10 14:07 | www.apa.az | 3
Глава государства принял участие в открытии нового комплекса общежития Гянджинского государственного аграрного университета
10 ноября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса общежития на 514 человек, построенного для студентов Гянджинского государственного аграрного университета.
Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.
С целью обеспечения общежития водой, электричеством, отоплением и связью, построены новая котельная, бассейн, насосная и трансформаторная подстанция.
Вокруг комплекса осуществляются работы по благоустройству и созиданию, созданы условия для эффективного проведения досуга студентов.