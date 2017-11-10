Завтра в Баку переменная облачность, осадков не ожидается

2017-11-10 13:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 14-17, в Баку ночью 9-11, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 769 мм ртутного столба.

Относительная влажность 70-80 процентов.

До 13 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах туман. Слабый восточный ветер. Ночью 6-11, днем 14-19, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)