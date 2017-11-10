Благодарна всем, кто верит и поддерживает – представительница Азербайджана на "Евровидении-2018" (ФОТО)

2017-11-10 13:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" представит вокалистка, пианистка и композитор Айсель Мамедова, сообщает Trend Life.

Об этом было объявлено 8 ноября на сайте Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

На своей странице в Instagram Айсель Мамедова выразила признательность всем, кто ее поддержал.

"Я хотела бы поблагодарить всех за теплые и искренние пожелания. Мне предоставлена прекрасная возможность представить свою страну на конкурсе "Евровидение". Для меня это большая честь, и я сделаю все возможное, чтобы мной гордился каждый, кто за меня болеет. Выражаю благодарность всем, кто верит и поддерживает меня", - написала на своей странице в Instagram представительница Азербайджана.

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая 2018 года.

Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

(Автор: Джани Бабаева)