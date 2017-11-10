Узбекистан предложил провести международную конференцию по транспорту в Центральной Азии

2017-11-10 14:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сообщил, что в Ташкенте в 2018 году планируется провести международную конференцию по развитию транспортно-транзитной инфраструктуры в Центральной Азии.

Президент Узбекистана сказал об этом в ходе международной конференции - "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания", сообщают узбекские СМИ.

По словам главы государства, сегодня необходимо более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры.

"Страны Центральной Азии уже реализовали ряд практических шагов в этом направлении. Туркменскими друзьями открыты новые железнодорожные и автомобильные мосты Туркменабат–Фараб через Амударью. Это важный участок транспортно-транзитного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Достигнута договоренность о скорейшем начале строительства железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай, а также проведен плотный автопробег по этому транспортному коридору", – сказал глава Узбекистана.

В рамках этих усилий, отметил Мирзияев, необходимо разработать и принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций.

Сегодня в Самарканде открылась международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации - всего более 500 участников.

На форуме, который продлится два дня, будут обсуждены конкретные направления наращивания сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы совместной борьбы с современными угрозами и вызовами.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)