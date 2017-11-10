Трамп: Мы не позволим другим странам получать от США торгово-экономическую выгоду

2017-11-10 14:32 | www.oxu.az | 3

"Соединённые Штаты больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите АТЭС во Вьетнаме.

"Мы больше не можем терпеть эти хронические нарушения в торговле, и мы их не потерпим", - сказал он.

По его словам, нынешний торговый дисбаланс в мире является недопустимым.

"Я бы хотел, чтобы предыдущие администрации моей страны увидели, что происходит, и что-то с этим сделали. Они этого не сделали, но это сделаю я", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон настаивает на честной и равноправной торговой политике.

Н.О.