Президент Азербайджана принял участие в открытии торгового комплекса “Grand Qafqaz” в Гяндже

2017-11-10 14:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии торгового комплекса “Grand Qafqaz” в Гяндже.

Глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев проинформировал Президента Ильхама Алиева о торговом комплексе “Grand Qafqaz”.

Было отмечено, что строительство комплекса началось в мае 2014 года, а в октябре 2017 года строительные работы были завершены.

В результате сдачи в эксплуатацию торгового комплекса новыми рабочими местами будут обеспечены пять тысяч человек.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с участком комплекса по продаже фруктов и овощей.