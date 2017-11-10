Азербайджан предложил тюркоязычным странам подписать соглашение по признанию е-подписи (ФОТО)

2017-11-10 14:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предложило странам-членам Совета сотрудничества тюркоязычных стран подписать многостороннее соглашение по реализации мер по взаимному признанию электронной подписи, говорится в пятницу в сообщении министерства.

По данным ведомства, с такой инициативой выступил министр Рамин Гулузаде в ходе второго заседания министров по ИКТ стран-членов Совета, прошедшей на кануне в Стамбуле.

Министр отметил важность проведения совместных работ по признанию е-подписи между странами-членами организации, что важно для развития оборота по электронной коммерции, предложив в качестве первого шага подписать многостороннее соглашение.

Гулузаде также отметил о проведении пятого декабря в рамках предстоящей выставки-конференции Bakutel очередного заседания на высоком уровне по проекту строительства кабельной магистрали TASIM.

Он высоко оценил сотрудничество стран членов Совета в направлении реализации данного проекта, который по его словам имеет стратегическое значение, как для стран региона, так и важную составляющую для устранения цифрового неравенства в странах, не имеющих выхода к морю.

Проект предусматривает создание основной транзитной линии связи от Франкфурта до Гонконга. В проект TASIM вовлечены такие страны, как Россия (оператор "Ростелеком"), Казахстан (оператор "KazTransCom"), Турция (оператор "TurkTelecom"), Китай (оператор "China Telecom"). Азербайджан в проекте представлен компанией Azintelecom.

Решение о создании рабочей группы по ИКТ было принято в ходе прошедшего в сентябре 2015 года в Астане заседании Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Первое заседание министров по ИКТ стран-членов Совета прошло в ноябре 2016 года в Баку.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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