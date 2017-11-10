В России офицер и контрактник погибли при взрыве боеприпаса

2017-11-10 14:42 | www.apa.az | 7

Офицер и контрактник погибли при самопроизвольном взрыве боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкалье.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает Минобороны России.

Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медпомощь. Медики заверили, что жизнь военнослужащих вне опасности.

Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.