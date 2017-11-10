Возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим в Баку ДТП, в котором погибли 2 полицейских

2017-11-10 14:45 | www.apa.az | 5

В Баку два сотрудника полиции совершили ДТП.

Как сообщили АПА в управлении полиции Хазарского района, инцидент зарегистрирован сегодня около 07.30 на автодороге Бузовна-Бильгях.

Принадлежащий Особому мобильному полку полиции автомобиль марки «Fiat Doblo» с государственным номерным знаком 90 АР 232 врезался в дорожное ограждение. За рулем транспортного средства находился сотрудник полиции Гошкар Салман оглу Керимов.

В результате аварии Керимов и находившийся в машине его сослуживец Эльнур Эльдар оглу Масимов (1987 г.р.) погибли.

Еще один находившийся в автомобиле полицейский, Кямал Афтандил оглу Велиев 1985 г.р. доставлен в больницу.



По факту в следственном отделе Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3. УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ведется расследование.



Отметим, что впервые об аварии сообщил сайт lent.az.