У Тельмана Исмаилова отбирают последнее имущество

2017-11-10 14:44 | www.oxu.az | 5

У обанкротившего миллиардера Тельмана Исмаилова отбирают последнее имущество.

Как передает Oxu.Az, согласно информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 8 декабря состоятся торги по продаже имущества ООО «Руслайн 2000».

Эта компания принадлежала структурам группы АСТ бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи. В сообщении сказано, что «Руслайн 2000» – владелец торгового комплекса на 20 тыс кв. м на Измайловском шоссе. Среди его арендаторов – «Перекресток», «Детский мир», Gloria Jeans и т. д.

Тельман Исмайлов был признан банкротом в марте этого года, тогда же была запущена и процедура реализации его имущества. Против такой схемы выступали кредиторы Исмаилова из БМ-Банк, настаивавшие на реструктуризации долгов предпринимателя.

С учетом земельного участка торговый центр оценен в 1,83 млрд рублей, говорится в отчете компании SRG-Consulting. Кроме здания и земли в лот вошло и другое имущество «Руслайн 2000»: панно «Снежинка», композиция «Олененок», шестиметровая елка, компьютеры, снегоуборочная машина, груша для бокса и др. Комитет кредиторов фирмы и залоговый кредитор решили, что начальная стоимость активов на торгах составит 2 млрд рублей.

По закону, залоговый кредитор получает около 80% суммы от продажи имущества должника, остальное же переходит другим кредиторам, а также на погашение расходов на собственно процедуру банкротства, разъясняет партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов.

2 млрд рублей – очень оптимистичная цена за такой торговый центр, считает директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова. По ее мнению, объект может быть интересен инвесторам, но только при стартовой цене около 1,2 млрд рублей. Между тем партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что 1,5 – 2 млрд рублей – настоящая рыночная цена: комплекс заполнен арендаторами, а значит, приносит стабильный доход, поэтому он может быть интересен различным инвесторам.

В любом случае 2 млрд рублей недостаточно для погашения долгов «Руслайн 2000». На данный момент общая сумма требований к фирме – 17,2 млрд рублей.

По словам источника, близкого к кредиторам Исмаилова, это - общая сумма претензий - в основном от группы ВТБ - ко всем структурам бизнесмена. Кроме торгового центра в Измайлове в залоге у ВТБ находятся ресторан «Прага» на Арбате и бизнес-центр «Тропикана» на Красной Пресне. В отношении компаний – владельцев этих объектов и самого бизнесмена также начата процедура банкротства, торги по продаже их имущества пока не объявлены. Представитель банка сообщил, что банк продолжит добиваться полного возврата кредитов группы АСТ. Получить какие-либо комментарии по теме от представителя самого Исмаилова пока не удается. Ранее его представитель говорил, что ВТБ хочет отобрать эти активы в счет части долга – на $33 млн, тогда как АСТ оценивает их в $250 млн.

До кризиса 2008 – 2009 годов в АСТ входило более 30 компаний. Их оборот Исмаилов в интервью «Ведомостям» оценивал в $2 млрд, а самую компанию – в $3 млрд.

Н.О.