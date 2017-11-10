Пожар в бизнес-центре в Баку потушен (версия 3)

2017-11-10 14:28 | www.trend.az | 5
(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:37)
БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в бизнес-центре "AFEN Plaza" в Наримановском районе Баку, полностью потушен, сообщили Trend в пятницу в МЧС.
Спасательными силами МЧС на безопасную территорию были эвакуированы 40 человек.
Как сообщили Trend ранее в МЧС, сегодня в бизнес-центре "AFEN Plaza" в Наримановском районе Баку произошел пожар.
На место происшествия были привлечены пожарные и бригады скорой помощи.
Пострадавших нет.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)