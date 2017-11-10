Болгария предлагает Беларуси реализацию совместных проектов в автопромышленности

2017-11-10 14:35 | www.trend.az | 5

Болгария предлагает Беларуси реализацию совместных проектов в автопромышленности. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономики Болгарии Александр Манолев после подписания итогового протокола 7-го заседания белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент Белта.

По словам замминистра, прошедшее заседание стало очередным доказательством сложившихся хороших отношений между двумя странами. "Болгарская бизнес-делегация изучала возможности для новых совместных проектов", - отметил он. По мнению замминистра, самый главный вывод - это взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем задействовании имеющегося потенциала экономического сотрудничества.

Александр Манолев подчеркнул важность того, что в Беларуси работает около 80 предприятий с болгарским капиталом, основная направленность работы которых молочная промышленность, сельское хозяйство, ресторанный бизнес.

Он особо коснулся темы налаживания двустороннего сотрудничества в автомобильной промышленности. Замминистра отметил, что болгарское правительство готово предоставить дополнительные стимулы для инвесторов, и пригласил белорусов инвестировать в Болгарию.

Подытоживая заседание комиссии и визит в Минск, заместитель министра экономики сказал: "Тем для взаимодействия много, но главное - имеется взаимная заинтересованность, поэтому уверен в достижении поставленных задач по расширению торгово-экономических контактов между Беларусью и Болгарией".