Kılıçdaroğlu'nun katıldığı forumda skandal

2017-11-10 14:50 | www.trend.az | 1

Haber7.com / Taha Dağlı

Kılıçdaroğlu, foruma konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden açıklamalar yaptı.

PKK sözcüsü AGİT gözlemcilerinin 16 Nisan Referandumuyla ilgili yazdıkları skandal raporu övdü, o raporun rafa kaldırıldığından dert yandı.

Forumda işine geldiğinde demokrat olup işine gelmediğinde demokrasiyi askıya alan Avrupa, sözde demokrasi dersi verdi.

Dünya Demokrasi Forumu adlı o toplantıda bir de sergi vardı.

Dünyadaki diktatörlerin resimleri sergilendi, her fotoğrafın altına da bilgiler yazıldı.

İşte o sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan da diktatör olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “demokrasi karşıtı” ifadeleri kullanıldı.

Avrupalılar Hollanda’da Türk bakanı Türkiye’nin toprağı olan Başkonsolosluğumuza alınmamasına, buna tepki gösteren vatandaşlarımızın at ve köpeklerle saldırıya uğramasına sessiz kalmıştı.

İspanya’da da 1 Ekim’deki referandumda 800’den fazla insanın yaralandığı polis şiddetine gıkını çıkaran olmamıştı.

Şu bir gerçek ki demokrasi, Avrupa için kendi menfaatleri doğrultusunda kullandıkları bir araçtır. O nedenle demokrasi forumu düzenleyip, o forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör ilan edebilirler.

Burada sıkıntı yok.

Ama CHP Genel Başkanının orada konumlanması sıkıntı.

Kendi partisinden birileri daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diktatör diye hakaret ederken, kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diktatör ilan edildiği sözde demokrasi forumuna katılıp, Türkiye’yi şikayet ediyor.