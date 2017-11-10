В Гяндже состоялось открытие музея Мирза Шафи Вазех

2017-11-10 14:54 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия музея Мирза Шафи Вазех в Гяндже.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал символизирующую открытие ленту здания музея, который был построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Главу государства проинформировали о проделанной в музее работе. Было сообщено, что строительство музея, который расположен на территории города под названием «Гюлюстан», было начато в марте 2016 года и завершилось в ноябре 2017 года. Вокруг построенного в национальном стиле музея был заложен парк имени Мирзы Шафи Вазеха.